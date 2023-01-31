الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات التموينية.. فى هذا الموعد

البطاقة التموينية
البطاقة التموينية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدًا الأربعاء فى صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيه 2023، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يقرب من 31  سلعة على بطاقات التموين، تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن المقررات التموينية من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كذلك توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

كما قامت وزارة التموين بتوفير اللحوم الطازجة والمجمدة، وأيضًا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قد أكد أن المحافظات تواصل يوميًا فتح أعداد من ‏معارض "أهلًا رمضان"، وأن عدد ‏المعارض التي تم افتتاحها تخطى الـ200 معرض بكل ‏المحافظات، لافتًا إلى وجود عدد كبير من الشوادر بالقرى ‏والنجوع، إضافة إلى الشوادر المقامة أمام الوحدات المحلية، ‏والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع المحافظين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

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صرف الدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات التموينية.. فى هذا الموعد

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