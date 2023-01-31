الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الدكتور أحمد مجاهد يناقش «جماليات شعر العامية» فى معرض القاهرة للكتاب

دكتور أحمد مجاهد
دكتور أحمد مجاهد

يناقش الدكتور أحمد مجاهد "جماليات شعر العامية" في معرض القاهرة للكتاب، وذلك في اللقاء الذي يقام في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض.

تعقد المناقشة في قاعة “فكر وإبداع”، بصالة بلازا “1”، ضمن محور كاتب وكتاب. ويشارك في مناقشة الكتاب كلا من الناقدين: دكتور وائل فاروق، أستاذ الأدب العربي في الجامعة الكاثوليكية بميلانو، والناقد دكتور سيد ضيف الله، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي سيد محمود.

وكتاب "جماليات شعر العامية" بين الإبداع والتلقي، والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن سلسلة كتابات نقدية. سبقه العشرات من الكتب والمؤلفات النقدية التي أصدرها الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الأسبق، ومستشار وزير التنمية الثقافي السابق.

وسبق وصدر للدكتور أحمد مجاهد مؤلفات من بينها: “أشكال التناص الشعري”، “مسرح صلاح عبد الصبور … قراءة سيميولوجية”، “حوار الأيديولوجيات والفن”، وغيرها.

ــ فراشات المقهي

في سياق متصل، تعقد في نفس القاعة ــ فكر وإبداع ــ في الرابعة مساء، وضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، مناقشة المجموعة القصصية “فراشات المقهي”، للكاتبة فيفيان سمير، والصادرة عن دار الأدهم للنشر والتوزيع، بالتزامن مع الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يناقش المجموعة القصصية كلا من: الكاتبة سحر شريف، والناقد دكتور مدحت الجيار، ويديرها الكاتب محمد عبد الوارث.

وتضم المجموعة القصصية “فراشات المقهي”، للكاتبة فيفيان سمير، والتي سبق وصدرت مجموعتها الأولي بعنوان “لحظات تانجو”، 32 قصة تتراوح بين الطول والقصر، وتتناول موضوعات إنسانية واجتماعية مختلفة ومتنوعة.
 

يشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، يعقد فى الفترة من 25 يناير وحتى 6 فبراير 2023، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معا نقرأ نفكر نبدع"، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف لهذه الدورة، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، ويشارك فيها ما يقرب من 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، إلى جانب مشاركة وزارات ومؤسسات مصرية .

دكتور أحمد مجاهد يناقش جماليات شعر العامية في معرض القاهرة للكتاب فيفيان سمير المجموعة القصصية فراشات المقهى

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