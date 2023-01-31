أستاذ تمويل واستثمار: مصر تسعى لإيجاد علاقات اقتصادية مع كافة دول العالم

أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، تفاصيل مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية اقتصادية، قائلًا: "لا أريد استثناء العلاقات البينية بين مصر وأمريكا بعيدًا عن مشهد الاقتصادي العالمي ككل".

وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أننا نغيش أزمة اقتصادية عالمية حقيقية تقترب لأن تصبح كارثة اقتصادية، لافتًا إلى أن الوضع الدولي على المستوى الاقتصادي مخيف، حيث يوجد ضغوط عنيفة للغاية، وإذا وجد من يتحدث عن حجم الديون في مصرـ فإن حجم الدين في أمريكا وصل لـ31 تريليون دولار، حيث تعاني أمريكا من مشكلة عنيفة جدًا بسبب حجم الدين، إلى جانب معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأوضح أن أمريكا في حرب اقتصادية مع روسيا، وبالتالي فالكل يتجه نحو التغيير، والكل يستخدم الكروت التي تتاح له، حيث سعت أمريكا أن تبعد روسيا عن الاتحاد الأوروبي وتحقق مزيدًا من الضغوط حتى توجع الاقتصاد الروسي، والرد جاء بالمثل؛ لأن روسيا أيضًا تتحرك في هذا الإطار، ونجحت روسيا في أن تبرم اتفاقات بينية مع 45 دولة على مستوى العالم، لأجل أن تنحي الدولار جانبًا.

وأكد أن مصر دولة سلمية ومسالمة، لا تسعى للدخول في صراعات، بل على العكس تسعى للدخول في شراكات، لافتًا إلى أنه على الرغم من العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، التي تعتبر مصر حريصة عليها كل الحرص، لكن مصر أيضًا تسعى بنفس القوة لإيجاد علاقات اقتصادية أخرى مع كافة دول العالم..