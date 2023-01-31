«العطار والسبع بنات».. عماد رشاد يكشف كواليس أحد أدواره أمام نور الشريف

كشف الفنان عماد رشاد عن أبرز أعماله الدرامية المحببة إليه، قائلًا: "في بداياتي كان مسلسل "فيه حاجة غلط"، "عائلة شلش"، وبحب جدًا مسلسل "العطار والسبع بنات"، حيث كان له حكاية خاصة معي".

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج واحد من الناس، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، أن دوره في مسلسل "العطار والسبع بنات" جاء ه أثناء تواجده في الإسكندرية، حيث كان يشتغل مسرح في ذلك الوقت، لافتًا إلى أن هذا الدور كان دور أساسي أمام الراحل نور الشريف، معقبًا:"فكان أي بطل يقرأ الدور يقول بأن نور الشريف هو البطل أوي، فمش هنفع أنا، فقالوا نجيب فنان من الصف الثاني، فقالوا نجيب عماد رشاد".

وأوضح أن دوره قي مسلسل العطار والسبع بنات كان على الورق دور قاسي وشرير بطريقة بشعة، متابعًا: "قولت أنا عايز أعمل الشخصية بس هحولها شوية، هخليه ابن أمه ومدلع أوي، هعمل حاجة لايت، عشان أنا لو قعدت 30 حلقة أطلع عين نور الشريف وأدمر حياته، يبقى أنا كده هتقتل في الشارع من الناس؛ لأن ده نور الشريف".