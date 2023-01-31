الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اشتباكات بين مجموعات مسلحة بمحيط مطار طرابلس

اشتباكات بمحيط مطار
اشتباكات بمحيط مطار طرابلس

أفادت شبكة “العربية نت” بأن هناك اشتباكات بين مجموعات مسلحة بمحيط مطار طرابلس، وذلك نقلًا عن وسائل إعلام ليبية.

وفي وقت سابق، اعتبرت إيطاليا أن حل الأزمة الليبية واستتباب الاستقرار في هذا البلد، يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية التي تأجلت بسبب عدم توافق الأطراف الليبية على القاعدة الدستورية اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، مخاطبًا مجلس النواب الإيطالي خلال جلسة مساءلة، اليوم الأربعاء، إن  "إحلال الاستقرار في ليبيا عبر عملية انتخابية توافقية بين الفرقاء الليبيين هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا".

وأضاف تاياني، أن هذا الهدف "في صميم محادثاتنا مع جميع الجهات الفاعلة التي لها تأثير على هذا البلد"، حسبما أوردت وكالة "آكي" الإيطالية.

وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا للسماح بإجراء الانتخابات بحلول عام 2023 تماشيًا مع وساطة الأمم المتحدة التي تدعمها إيطاليا بقوة".

وكان  الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، أكد خلال مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أنه يولي اهتمامًا خاصًا للتنسيق مع دول الجوار بغية تسريع مسار التسوية السلمية للأزمة الليبية.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، أن المباحثات بين باتيلي ولعمامرة تركزت حول مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية.

ويأتي اللقاء بعد أكثر من أسبوعين على لقاء رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري برعاية أممية، في القاهرة؛ للتوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي تسمح بالمضي نحو انتخابات عامة في البلاد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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