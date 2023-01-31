الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عماد رشاد يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة الراحل فاروق الفيشاوى

عماد رشاد
عماد رشاد

كشف الفنان عماد رشاد عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة صديق عمره الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، قائلاً: "كان عنده أمل في الحياة، وقبل رحيله بيومين وهو مستلقي على السرير، كان يطلب مني أن نشترك في الجيم عشان يخس".

 

وأضاف عماد رشاد، خلال لقاءه ببرنامج “واحد من الناس”، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أن الطبيب ­–المعالج  لفاروق الفيشاوي، قال بأنه سيكون عصبي جدًا، وبالتالي لا يجب أن يتعامل معه أحد إلا أقرب شخص، فقالوا له بأنه عماد رشاد، معقباً:"كنت أدخل عليه وألاقيه بيزعق للكل، فأهديه، تعالى هات إيدك، فيعطيني يده وأطلعه على السرير، وأطلب منه إنه ينام فينام، كان بيسند راسه على كتفي  بينادي اسمي ويبوص لي وقولي عماد عماد.. الله يرحمه". 

 

وعن وصية الفنان فاروق الفيشاوي لـ عماد رشاد، قال: "أهم حاجة كان عايز يطمن على عمر، لأن أحمد كان واقف على رجليه، كان أخر ثلاثة أشهر صعبين، كان بيفكر نعمل إيه لعمر ابنه، كان عايز يعمله صالة مونتاج لأنه كان موهوب، مكنش فيه وصية صريحة".

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