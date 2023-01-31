الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

طارق الشناوى يكشف أسباب تأجيل عرض مسلسل «الحشاشين»

طارق الشناوى
طارق الشناوى

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن السبب الحقيقي لتأجيل عرض مسلسل "الحشاشين"، والذي يقوم ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز، وكان مقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

الدولار ليس سبب تأجيل المسلسل

وقال الشناوي، خلال حواره ببرنامج مصر جديدة، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية etc، إن منتج المسلسل عبدالرحيم كمال، وبيتر ميمي، أكدا له أن المسلسل لم يتأجل بسبب ارتفاع سعر الدولار ولا أسباب إنتاجية والعمل الدرامي سوف يتم ويكمل ولكن الفترة الزمنية على العمل قليلة للغاية والمسلسل الدرامي ضخم. 

وأضاف، أن مسلسل الحشاشين سيتم استكمالة بعد شهر رمضان، حيث إن سر تأجيل المسلسل ليس له أى شىء خاص بالإنتاج أو الرقابة على الإطلاق أو حتى إبداعي أو فني ولكن بسبب الفترة الزمنية المتبقية على شهر رمضان قليلة للغاية خاصة وأن عدو العمل الفنى هو الوقت. 

وتابع، أن هناك أعمالا درامية كثيرة لا تحتمل التأجيل ويتم تصويرها خلال أيام أو فى الليل على الإفطار فى شهر رمضان بسبب العرض فى الشهر الكريم مما يقتل الإبداع وأي ملمح فنى مميز كما هو يمنع الإعادة لأى مشهد درامي من أجل الإبداع "، معربًا عن سعادته بتأجيل المسلسل لأنه عمل ضخم ومميز.

طارق الشناوي مسلسل الحشاشين سبب تأجيل المسلسل الدولار المسلسل الدرامي ضخم شهر رمضان

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