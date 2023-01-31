عماد رشاد ينهار بالبكاء بعد ذكر اسم فاروق الفيشاوى

انهار الفنان عماد رشاد فور سؤال الإعلامي عمرو الليثي عن صديق عمره الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، والذي جمعته به صداقة تصل إلى 50 عام، قائلا: "كنت خايف من الحكاية دي".

وأضاف عماد رشاد، خلال لقاءه ببرنامج واحد من الناس المذاع عبر فضائية الحياة، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: "مفيش شيء في حياتي، فرق معايا، أد رحيل فاروق الفيشاوي".

وتابع عماد رشاد متحدثاً عن علاقته بالفنان فاروق الفيشاوي: "الصداقة بينا وصلت لأن يكون له دور في بيتي ويكون لي دور في بيته، ويكون له مكان في بيتي، ويكون ليا مكان في بيته، لو الشهر 30 يوم كنا بنتقابل 25 يوم على الأقل، كنا لما ندخل أي مكان فيه مجموعة من الأصدقاء، كانوا بيوسعوا لنا مكان جنب بعض عشان عارفين إننا لازم نقعد جنب بعض".

وأردف: "شاركنا بعض في الفرح والحزن، في الانتصارات والانتكاسات، في الحلوة والمرة، عارف صداقة فوق الخمسين سنة دي يعني إيه؟ صداقة قوية ومتينة، على المستوى العائلي والشخصي"

وأكمل:"لما تكون ذكريات مرتبطة بصديق، فهندما يرحل هذا الصديق، تصبح كمن فقد الذاكرة".