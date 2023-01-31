أستاذ علم فيروسات: أخذ جرعات تعزيزية من لقاح كورونا أمر حتمى

قال فايد عطية، أستاذ علم الفيروسات، إنه يجب على العالم بأكمله أخذ جرعات لقاح فيروس كورونا للحماية من الإصابة خاصة في فصل الشتاء، كما يجب التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حتى لا ينتشر الوباء بصورة كبيرة في المجتمع.

تشخيص الفيروسات التنفسية

وأكد الدكتور فايد عطية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يعب على الأطباء التفرقة بين فيروس أوميكرون والانفلونزا الموسمية والفيروس المخلوي لتشابه الأعراض بينهم، لذا يجب الفصل بين تلك الفيروسات التنفسية من خلال عمل الأشعة والتحاليل.

الإجراءات الاحترازية

وأضاف في حديثه، أنه على المواطنين عدم الإهمال في أخذ الجرعات التعزيزية من لقاح فيروس كورونا، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.