الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ علم فيروسات: أخذ جرعات تعزيزية من لقاح كورونا أمر حتمى

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال فايد عطية، أستاذ علم الفيروسات، إنه يجب على العالم بأكمله أخذ جرعات لقاح فيروس كورونا للحماية من الإصابة خاصة في فصل الشتاء، كما يجب التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حتى لا ينتشر الوباء بصورة كبيرة في المجتمع.

 

تشخيص الفيروسات التنفسية

وأكد الدكتور فايد عطية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يعب على الأطباء التفرقة بين فيروس أوميكرون والانفلونزا الموسمية والفيروس المخلوي لتشابه الأعراض بينهم، لذا يجب الفصل بين تلك الفيروسات التنفسية من خلال عمل الأشعة والتحاليل.

الإجراءات الاحترازية

وأضاف في حديثه، أنه على المواطنين عدم الإهمال في أخذ الجرعات التعزيزية من لقاح فيروس كورونا، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

فايد عطية فيروس كورونا لقاحات كورونا حديث الاخبار اكسترا نيوز

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