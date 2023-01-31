استشارى طب نفسى يقدم روشتة للتعامل مع الشخص «التوكسيك»

كشف الدكتور عمرو منتصر، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الإنسانية، عن مواصفات الشخص التوكسيك وكيفية التعامل معه.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الإثنين، إن معرفة الشخص السامة تأتي عبر تقييم الشخص الذي تتعامل معه ومدى كونه مؤذيًا لك.

وأضاف أن الثوابت في أي علاقة هي "المعاملة"، وأن المعاملة هي المعيار في العموم وليس بين الرجل والست ولكن داخل الأسرة الواحدة.

وأشار إلى أن ملامح الشخض التوكسيك تتم ملاحظتها خلال فترة التعارف، تلاحظ فيها المرأة أن الرجل يحبها صباحًا ويكرهها ظهرًا، ويبرر ويعتذر مساء، وهو الرجل "السام" في العلاقة يطلق عليه "الرجل التوكسيك".

وأضاف أن "التوكسيك" اسم يطلق على الرجل الخلطة من سحر متعب لعقل الأنثى وعدوانية مفرطة لأسباب مختلفة، وتنمر على أوصافها، وسيطرة مطلقة على حركاتها وسكناتها.

وأشار إلى أنه لا بد للمرأة الالتفات والانتباه في عدة الأمور في التعامل مع "الرجل التوكسيك" أبرزها أن يسود العقل على القلب في اتخاذ القرارات، خاصة عندما تشعر المرأة بضعف في تصرفاتها.

ونصح بعدم الانجراف وراء رغبات الرجل والتخلي عن التعاطي العمياء ولا بد من معرفة الرجل "السام"، هو شخصية مشوهة فكريًا ومريض عقليًا ومهزوز الثقة بنفسه ويقتل مشاعر المرأة.