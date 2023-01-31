الأهلى يقيد قندوسى فى اتحاد الكرة بقائمته المحلية قبل غلق باب القيد

قيد مسؤولو النادي الأهلي اللاعب الجزائري أحمد قندوسي فى اتحاد الكرة بقائمته المحلية.

وكان الأهلى قد تعاقد مع قندوسي قبل عدة أيام لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، حي من المقرر أن يغلق اليوم اتحاد الكرة باب القيد فى فترة الانتقالات الشتوية .

من ناحية أخرى أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، مجموعة قرارات مهمة، عقب اجتماعه الطارئ اليوم الأحد 29 يناير 2023 بمقر الاتحاد، وجاءت القرارات كالتالي:

- عدم قبول اعتذار لجنة الانضباط والتمسك باستمرارها في عملها، كقامات قضائية وقانونية مستقلة، حيث إن وجودها في الاتحاد المصري لكرة القدم يرسخ مبادئ العدالة والانضباط داخل منظومة الكرة المصرية، ويؤكد المجلس على كافة صلاحيات اللجنة الانضباطية والأخلاقية طبقا للائحة الانضباط والأخلاقيات، ودعمه الكامل لما تتخذه من قرارات.

- إيقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك، وإحالة جميع تجاوزاته ضد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى لجنة الانضباط، مع احتفاظ المجلس بحقه في التصعيد، حال استمرار تلك التجاوزات.

- مخاطبة المجلس الأعلى للإعلام، بشأن التجاوزات الصادرة من قناة نادي الزمالك.

- تم عرض مجموعة من السير الذاتية لخبراء تحكيم أجانب، وجار التفاوض معهم للتعاقد مع السيرة الذاتية الأفضل، لتولي مهمة رئاسة لجنة الحكام المصرية، على أن يكون ضمن مهام رئيس اللجنة تطوير منظومة التحكيم المصرية.

- الموافقة على تسوية مستحقات البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعد مراجعة الجهة الإدارية.

- الموافقة على تسوية مستحقات الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام السابق، بعد الموافقة على استقالته، ومراجعتها من الجهة الإدارية.

- عقد مؤتمر صحفي، لعرض الرؤية الحالية والمستقبلية لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وخطته للنهوض بكرة القدم المصرية خلال السنوات المقبلة.