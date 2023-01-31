من قنا.. تحالف القوى المدنية ينظم لقاء مع الجمعيات الأهلية

نظم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ، لقاء مع الجمعيات الأهلية بمحافظة قنا، وتم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالبيئة ووضع خطط وحلول وتم التنسيق لبدء ورش برنامج تأهيل وبناء قدرات الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة والمناخ، وذلك بمشاركة عدد ٥٠ جمعية ومؤسسة.

تحالف القوي المدنية من أجل المناخ مع نائب محافظ قنا

كما تم مناقشة مبادرة سفير القصب برعاية وزارة البيئة وكيفية الاستفادة من هذه المخلفات بعملية التدوير بدلًا من إهدارها بالحرق، حيث تهدف المبادرة إلى تشجيع المزارعين والمستثمرين على فرم سفير القصب بغرض الاستفادة الاقتصادية منه سواء كعلف للحيوان أو سماد عضوي أو بدائل وقود أو أي نشاط اقتصادي آخر.

أيضًا تم عقد لقاء مع رئيس جامعة جنوب الوادي، حيث تم مناقشة آليه التعاون والتشبيك بين التحالف والجامعة، كما تم التطرق لأسبوع البيئة في شهر مارس، وسيتم تنفيذ جلسة نقاشية وعدد من المبادرات المجتمعية؛ استعداد لذلك الأسبوع، كما أثنى الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة، على دور التحالف البارز أثناء المؤتمر.

تحالف القوي المدنية من أجل المناخ مع نائب محافظ قنا

وعقد لقاء مع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا واللواء حسام حموده سكرتير عام محافظ قنا، حيث تم التشاور بشأن ما تم أثناء مؤتمر الأطراف السابع والعشرون وما بعد المؤتمر استعداد لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرون ومناقشة خطة عمل التحالف لتمكين الشباب في مجال البيئة والمناخ، وأيضًا بناء قدرات الجمعيات الأهلية، وتم تقديم التكريم والثناء على جهودهم المشتركة مع التحالف.

تحالف القوي المدنية من أجل المناخ مع نائب محافظ قنا

كما تقدمت الدكتورة شيماء القصاص أمين عام تحالف القوى المدنية من أجل المناخ ورئيس مجلس إدارة تنمية وطن للمجتمعات المحلية، بالشكر لكل شركاء النجاح.



وأكدت في كلمتها، أنه بسبب التغيرات المناخية بات المستقبل مخيفاً بالنسبة لنا كشباب فنحن لا نملك كوكب بديل وعليه لا بد من زيادة وعي الشباب بالتحديات والمخاطر التي تطرحها ازمة المناخ، كما أثنت على جهود القيادة السياسية، حيث عمدت الدولة المصرية لوضع سياسات لمجابهة التغيرات المناخية عبر رؤية وطنية استهدفت وضع خريطة لتحقيق التنمية المستدامة عبر حلول لتغير المناخ.