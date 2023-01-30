شريف عارف: «الدولة حريصة على دعم الخدمات الثقافية بشكل شبه مجاني»

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن الرؤية المصرية تجاه معرض القاهرة الدولي للكتاب تتطور بصورة سريعة وغير مسبوقة.

معارض الكتاب بالعالم

وأكد شريف عارف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معارض الكتاب أصبحت مكان غزير بالعلم والترفيه، حيث أصبح هناك حفلات شبابية كبيرة على هامش فعاليات المعرض.

الخدمات الثقافية

وأضاف أن صناعة الثقافة لا تقل أهمية عن صناعة الكتاب ذاته، لذلك تحرص الدولة المصرية على دعم الخدمة الثقافية بشكل شبه مجاني.

وأشار إلى، أن القيادة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أحدثت نقلة جيدة، حيث تم تدشين عدد كبير من الندوات الثقافية والحفلات والمهرجانات.