الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شريف عارف: «الدولة حريصة على دعم الخدمات الثقافية بشكل شبه مجاني»

الكاتب الصحفي شريف
الكاتب الصحفي شريف عارف

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن الرؤية المصرية تجاه معرض القاهرة الدولي للكتاب تتطور بصورة سريعة وغير مسبوقة.

معارض الكتاب بالعالم 

وأكد شريف عارف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معارض الكتاب أصبحت مكان غزير بالعلم والترفيه، حيث أصبح هناك حفلات شبابية كبيرة على هامش فعاليات المعرض.

الخدمات الثقافية

وأضاف أن صناعة الثقافة لا تقل أهمية عن صناعة الكتاب ذاته، لذلك تحرص الدولة المصرية على دعم الخدمة الثقافية بشكل شبه مجاني.

وأشار إلى، أن القيادة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أحدثت نقلة جيدة، حيث تم تدشين عدد كبير من الندوات الثقافية والحفلات والمهرجانات.

شريف عارف اكسترا نيوز حديث الاخبار معرض القاهره الدولي للكتاب معارض الكتاب العالمية صناعة الكتاب

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