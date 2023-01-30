«الأمومة والطفولة» تعلق على الفيديو المتداول لطفل خلال جلسة الرؤية

علق صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، علي مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يرصد جلسة الرؤية بين طفل ووالده.

يحتاج للدعم النفسي

وقال خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع على قناة "cbc"، مساء اليوم الإثنين، إن مقطع الفيديو يظهر أن تصرفات الطفل عنيفة مع الأب، كما أن الأب تعمد التصوير لإظهار ذلك للناس، وقد يستغل المقطع امام المحكمة لإثبات تحريض الأم للطفل، وقد يكون أحد الطرفين يرغب في استغلال الطفل.

وأضاف بعض الآباء يصورون أبنائهم خلال الرؤية ليظهروا عدم قدرة الأمهات على التربية بعد الانفصال، مشيراً إلى أن تصوير أي طرف للأطفال أثناء الرؤية مخالف لقانون الطفل، وبمثابة تعريض الطفل للخطر وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل.

ووجه رسالة للآباء والأمهات، قائلا:" رجائنا بأن تكون خلافتكم الأسرية تتجنب بأن يكون الطفل طرف في المعاملة، لأن ذلك سيؤدي لإصابة الأبناء بعقدة ولا يكون لديهم استعداد للتواصل الاجتماعي ورافض لكلا الطرفين".

وأفاد أن خط نجدة الطفل سجل هذه الواقعة فور رصدها من مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة التعامل من خلال التواصل مع أهلية الطفل، ويلتقي الطفل في محيط أسرته مع والدته، وسنبحث الوضع الأسري، ومدى التزام الأب في رؤية ابنه.

وأشار إلى أن الطفل الذي صوره والده يحتاج إلى دعم نفسي، وإذا احتاج لجلسات نفسية بعد ذلك سيقدمها المجلس القومي للطفولة والأمومة.