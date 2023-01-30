الثلاثاء 31 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأمومة والطفولة» تعلق على الفيديو المتداول لطفل خلال جلسة الرؤية

صبري عثمان
صبري عثمان

علق صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، علي مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يرصد جلسة الرؤية بين طفل ووالده.

يحتاج للدعم النفسي

وقال خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع على قناة "cbc"، مساء اليوم الإثنين، إن مقطع الفيديو يظهر أن تصرفات الطفل عنيفة مع الأب، كما أن الأب تعمد التصوير لإظهار ذلك للناس، وقد يستغل المقطع امام المحكمة لإثبات تحريض الأم للطفل، وقد يكون أحد الطرفين يرغب في استغلال الطفل.

وأضاف بعض الآباء يصورون أبنائهم خلال الرؤية ليظهروا عدم قدرة الأمهات على التربية بعد الانفصال، مشيراً إلى أن تصوير أي طرف للأطفال أثناء الرؤية مخالف لقانون الطفل، وبمثابة تعريض الطفل للخطر وفقًا للمادة 96 من قانون الطفل.

ووجه رسالة للآباء والأمهات، قائلا:" رجائنا بأن تكون خلافتكم الأسرية تتجنب بأن يكون الطفل طرف في المعاملة، لأن ذلك سيؤدي لإصابة الأبناء بعقدة ولا يكون لديهم استعداد للتواصل الاجتماعي ورافض لكلا الطرفين".

وأفاد أن خط نجدة الطفل سجل هذه الواقعة فور رصدها من مواقع التواصل الاجتماعي لسرعة التعامل من خلال التواصل مع أهلية الطفل، ويلتقي الطفل في محيط أسرته مع والدته، وسنبحث الوضع الأسري، ومدى التزام الأب في رؤية ابنه.

وأشار إلى أن الطفل الذي صوره والده يحتاج إلى دعم نفسي، وإذا احتاج لجلسات نفسية بعد ذلك سيقدمها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

مواد متعلقة

ابنه الطفلة المعجزة فيروز: «اعتزلت الفن حفاظًا على صورتها في أذهان الجمهور»

«الأرصاد» تُحذر: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

الخارجية الأمريكية: الدور المصرى بالغ الأهمية فى تهدئة التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

نورهان الشيخ: التقارب المصرى الأمريكى يسهم فى حسم العديد من القضايا الإقليمية

خبير دولي: طفرة كبيرة في العلاقات المصرية الأمريكية خلال 4 عقود

لماذا اختار «بلينكن» مصر محطته الأولى لزيارته بالشرق الأوسط؟.. خبير اقتصادي يجيب

خبير زراعي: خطوات الدولة الاستباقية في استصلاح الأراضي ساهمت مواجهة أزمة الغذاء

خبير دولى: الولايات المتحدة ترى فى الشباب المصرى قادة المستقبل

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

بسبب الأهلى.. بند زملكاوى يعطل صفقة انتقال إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركى

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية 2023 برقم الجلوس الترم الأول

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

عبدالوهاب داود

«الشعر» ينجو بالثقافة المصرية من «غزو البلهاء»

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

صور

ندوة الخط الكوني في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض الكتاب 2023.. ندوة أول كتاب مطبوع في المطابع الأميرية

ندوة ولقاء مع المخرج جمال عبد الحميد في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور فرنسا ويلتقي ماكرون.. الخميس

الرئيس الإسرائيلى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى

بلينكن فى تل أبيب.. اجتماع مع نتنياهو وتأكيد دعم أمريكا لأمن إسرائيل