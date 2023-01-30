الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد صمته 6 أشهر.. طارق حامد يرد على اتهامات إدارة الزمالك (فيديو)

طارق حامد لاعب الزمالك
طارق حامد لاعب الزمالك السابق

نشر طارق حامد، لاعب اتحاد جدة السعودي، منذ قليل، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجه من خلاله عدة رسائل لجمهور الزمالك، للرد على الاتهامات التي وُجهت إليه بالتمرد على النادي والهروب من الفريق.

 

وقال حامد، خلال الفيديو: "تم تشويه صورتي أمام جماهير الزمالك وقالوا إني رفضت التجديد وطلبت مبالغ مالية ضخمة وهذا ليس صحيح".

 

وأضاف : "كل ما طلبته التفكير ثم فوجئت برئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، بعد مباراة الوداد المغربي بأن النادي لا يريد تجديد عقدي وقال إني أتمرد على الفريق".

وعبر حامد عن حزنه الشديد حينذاك، من تشكيك جماهير الزمالك في انتمائه للكيان، قائلا: "بعد عودتي من كأس العالم في روسيا، الزمالك أرسل استغنائي لبيراميدز ورفضت ترك الفريق وتمسكت بالاستمرار، رغم إنه اتعرض عليا مبلغ خيالي، ولم أنسى فضل جماهير الزمالك ووقفتهم معايا طوال فترة تواجدي داخل الزمالك".

 

وكان طارق حامد، قد انتقل خلال صيف عام 2022، من نادي الزمالك إلى نادي اتحاد جدة السعودي، ونجح أمس الأحد في تحقيق أول ألقابه مع العميد، بحصد لقب كأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء بعد الفوز بنتيجة 2-0.

 

والتزم لاعب الزمالك السابق، بالصمت ولم يرد على الاتهامات الموجهة له سواء من إدارة النادي أو بعض الجماهير، مؤكدا وقتها أنه سيكشف الحقائق في الوقت المناسب، ليخرج عن صمته بعد مرور 6 أشهر ويوضح الحقائق لجماهير القلعة البيضاء.

طارق حامد اتحاد جدة الزمالك مرتضى منصور كأس السوبر السعودي جمهور الزمالك

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