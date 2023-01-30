الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بسبب الأهلى.. بند زملكاوى يعطل صفقة انتقال إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركى

إمام عاشور
إمام عاشور

تواجه صفقة انتقال إمام عاشور نجم وسط فريق الكرة بنادي الزمالك، إلى صفوف فريق ميتلاند الدنماركي، عقبة جديدة، قبل ساعات قليلة على غلق باب القيد الشتوي، الذي يغلق بنهاية يوم غد الثلاثاء في مصر وكذلك الدنمارك.

 

وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالأمس عن وجود عرض لبيع نجم الفريق إمام عاشور لنادي ميتلاند الدنماركي مقابل ثلاثة ملايين دولار، بالإضافة إلى حصول القلعة البيضاء على 20% نسبة من قيمة إعادة بيعه لأي ناد آخر، كما أكد اللاعب عن رغبته في خوض تجربه الاحتراف الخارجي، موضحاً أن الفرصة تأتي مرة واحدة في العمر وقد لا تتكرر.

 

وعلم "الدستور"، من مصدر داخل نادي الزمالك، أن العقبة القائمة حاليا أمام إتمام الصفقة، هي خوف مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، من عودة اللاعب من أوروبا إلى النادي الأهلي، وشهدت الساعات الأخيرة الماضية، عقد جلسة بين الإدارة البيضاء وإمام عاشور، من أجل وضع الرتوش الأخيرة للصفقة، وطلب الزمالك توقيع اللاعب على إقرار بعدم اللعب في مصر إلا للفريق الأبيض، كشرط للرحيل، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وما زالت المفاوضات جارية لإقناع اللاعب من أجل الوصول إلى صيغة اتفاق نهائي، وحال رفض اللاعب رغبة إدارة الزمالك قد يفشل في الرحيل خلال الشتاء الجاري نظرا لضيق الوقت.

 

وأفاد المصدر بأنه حتى الآن، لم يتوصل الزمالك وميتلاند لاتفاق نهائي حول صفقة انتقال إمام عاشور للعب في الدوري الدنماركي.

 

إمام عاشور باكيًا يودع اللاعبين والجماهير

 

وودع إمام عاشور باكيًا بكلمات مؤثرة زملاءه في الفريق، وجماهير القلعة البيضاء، قائلًا: “عايز أشكر زملائي على الفترة الماضية وبحبهم، وأتمنى لهم التوفيق خلال الفترة القادمة وأشكرهم على الدعم، وبشكر جماهير الزمالك وبطالبه بدعم الفريق والوقوف جانبهم لتخطي هذه المرحلة، والعودة إلى الانتصارات والمنافسة على الدوري”.

 

الدوري الدنماركي إمام عاشور الزمالك ميتلاند الدنماركي غلق باب القيد مرتضى منصور

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