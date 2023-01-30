حبس شخص لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش بالمرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، بحبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة المرج، كما أمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وسلاح أبيض "مطواة" وهاتف محمول.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع ، والسلاح للدفاع والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.