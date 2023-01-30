أبرز المعلومات عن المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

شغل المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الجديد، منصب المستشار السياسي في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تولى مسئولية عدد من الملفات السياسية المهمة المطروحة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها الرئيسية، وكان عضواً في وفد مصر في اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة خلال الفترة من ٢٠١٦ إلى ۲۰۲۲.

كما عمل المستشار أحمد فهمي في قنصلية مصر العامة في لندن، وسفارة مصر في أبيدجان، وكان مستشاراً في مكتب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، وعضواً في مكاتب مساعدي وزير الخارجية للشئون الآسيوية والعربية والأفريقية. وشارك أيضاً في عضوية وفد مصر في اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي لعدة دورات، وفي العديد من الزيارات الثنائية على المستويين الرئاسي والوزاري، وهو حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة القاهرة عام 1999، ودرجتي الماجستير والدكتوراة في العلاقات الدولية والعلوم السياسية من المملكة المتحدة.

فى سياق متصل وجه السفير بسام راضي رسالة مؤثرة لمحرري الرئاسة فى ختام عمله كمتحدث باسم رئاسة الجمهورية وقبل توليه مسئولية جديدة سفيرا لمصر فوق العادة لدى حكومة إيطاليا.

وجاء نص الرسالة كالتالي: "تشرفت وسعدت للغاية بالعمل معكم طوال الفترة الماضية التى تعدت الخمس سنوات .. ابديتم خلالها أقصى درجات التعاون الإيجابى والتفاعل المهنى السريع مع بيانات وتفاصيل الانشطة الرئاسية الكثيفة الداخلية والخارجية.. ولكم جميعاً منى خالص التقدير والاحترام والمودة … حفظكم الله ورعاكم .. وحفظ الله وطننا الغالى مصر وحماها من كل مكروه… ووفق الله رئيسها وقائدها وسدد خطاه وأعانه وأعزه"

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى اصدر قرارا جمهوريا رقم 196 لسنة 2022 بتعيين السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة إيطاليا وغير مقيم لدى جمهورية سان مارينو .