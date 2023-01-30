الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

السفيرة مشيرة خطاب: المرأة المصرية نالت العديد من المكتسبات منذ 30 يونيو

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه منذ ثورة 30 يونيو وحتى اليوم، وضعت الدولة المرأة وحقوقها على رأس أولوياتها لتحقق لها الكثير من المكتسبات. 

خطوات واثقة ومتنامية 

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، للإعلامي أحمد موسى، هناك خطوات واثقة ومتنامية تحدث يوميًا، دون تدخل من أحد، فهي قرارات مصرية خالصة. 

العمل على ملف حقوق الإنسان بكل جدية 

وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان:"كنا زمان بننكر، لكن النهاردة بنقول عندنا تحديات، لكن مع كل يوم جديد بنحقق إنجازات جديدة، ونعمل على الملف بكل جدية". 

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وائل لطفي

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