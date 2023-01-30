الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

معرض القاهرة للكتاب يتخطى المليون زائر في يومه الخامس

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

حقق معرض القاهرة الدُولي للكتاب 54، خلال الخمسة أيام الأولى من فتح أبوابه للجمهور، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتخطى عدد رواده المليون  زائر، حيث بلغ عدد زائريه خلال، اليوم الإثنين، نحو  214338 زائرًا، ليُصبح إجمالي عدد زائري المعرض منذ فتح أبوابه للجمهور نحو 1.107.084 زائرًا.
 
وأبدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، سعادتها بمعدلات الحضور الجماهيرى حتى اليوم الخامس لفعاليات الدورة 54 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، مؤكدة أن هذا الإقبال الكبير، وهذه الحالة التفاعلية التي فاقت التوقعات، تجسد مشهدًا تنويريًا متكاملًا للوعي المجتمعى المصري، والرغبة الجادة في تلقي المعرفة، مشيرة إلى أن المعرض هذا العام عبر بصدق عن شعاره "على اسم مصر"، فكان جامعًا بحقٍ لكل الفئات والأطياف والمبادرات المجتمعية والمؤسسات الثقافية المصرية على أرضه ليستحق أن يكون معرض يحمل اسم مصر ، وكان خير معبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية.

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثتهم على بذل المزيد، والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، المدُرك تمامًا لأهمية الثقافة والفنون في الارتقاء بالمجتمعات.

من جانبه، قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: إن تخطي المعرض لحاجز المليون زائر حتى الآن، يأتي تتويجًا لتضافر جهود العاملين بهيئة الكتاب، وتعاون العديد من قطاعات الوزارة المختلفة وهيئات ومؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن هذا الإقبال  قد انعكس بوضوحٍ على نسب مبيعات الناشرين المصريين والعرب والأجانب، الذين عبروا عن سعادتهم للمشاركة في عيد الثقافة المصرية، والذي أكد  أن الجمهور المصري بكافة فئاته كان وسيظل دائمًا نموذجًا يحتذى به في إيمانه بقيمة المعرفة، ودورها في نهضة الشعوب والبلدان، متوقعُا تحقيق المعرض لمزيد من المعدلات غير المسبوقة خلال أيامه المُقبلة.

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6  فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"،  وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
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