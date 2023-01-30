السفيرة مشيرة خطاب: بلينكن في حديثه عن حقوق الإنسان أقر بالواقع دون مجاملة

علقت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على إشادة أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، بملف حقوق الإنسان في مصر، قالة:" العلاقات المصرية الأمريكية اليوم، تتسم بالندية، وبلينكن في حديثه عن حقوق الإنسان في مصر، أقر بالواقع دون مجاملة".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى أنها خلال لقاء سابق لها مع نائبة بلينكن: "جرى بينهما حوارًا ينم عن متابعة دقيقة لكل ما يحدث في مصر".

وأشارت السفيرة مشيرة خطاب، إلى أن البنية تغيرت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية في سبتمبر من العام الماضي.