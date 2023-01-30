BBC One.. أحمد مالك ينضم إلى طاقم عمل مسلسل Boiling Point

يشارك الفنان أحمد مالك في المسلسل التليفزيوني الجديد Boiling Point الذي بدأ تصويره في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، ويتعاون في إخراج المسلسل فيليب بارانتيني واللبنانية منية عقل مخرجة كوستا برافا لبنان.



ويستكمل المسلسل أحداث الفيلم الذي صدر في 2021 ويحمل نفس الاسم، حيث تتناول قصته رئيس الطهاة آندي (ستيفن جراهام) الذي تشاجر مع فريقه في أكثر أيام السنة ازدحاماً.

ويستكمل المسلسل بعد 6 أشهر من نهاية أحداث الفيلم، ليتناول قصة كارلي (فينيت روبنسون) مساعدة آندي التي تدير مطعمها الخاص والمسئولية الثقيلة التي تشعر بها.



ومن المقرر عرض المسلسل على قناة BBC One التليفزيونية، ومنصة BBC iPlayer، وفي أحداثه سيعيد ستيفن جراهام، وفينيت روبنسون، وهانا والترز أدوارهم من الفيلم. وسينضم إليهم في المسلسل عدد من أبطال الفيلم مثل راي بانثاكي، جاري لامونت، وتاز سكايلر، دانييل لاركاي، ستيفن ماكميلان، هانا ترايلين، وإيزوكا هويل.



فيلم BOILING POINT كان قد نال إشادة كبيرة من النقاد وتم ترشيحه لأكثر من 30 جائزة في فئات متعددة، من ضمنها ترشيحه لأربع جوائز بافتا، و11 ترشيحاً لـجوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) وفاز بأربع منها، بالإضافة إلى حصده لأربع جوائز من مهرجان تاورمينا السينمائي.