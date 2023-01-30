الإثنين 30 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعيين المستشار أحمد فهمى متحدثًا باسم رئاسة الجمهورية خلفًا لـ بسام راضى

المستشار أحمد فهمي
المستشار أحمد فهمي

تولى المستشار أحمد فهمى، منصبه رسميا كمتحدث رسمى باسم رئاسة الجمهورية، خلفًا للسفير بسام راضى المتحدث السابق الذى سيتولى مهام سفير لمصر لدى إيطاليا.
وشغل المستشار أحمد فهمى منصب المستشار السياسى فى بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتولى مسئولية عدد من الملفات السياسية المهمة المطروحة فى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها الرئيسية، وكان عضوا فى وفد مصر فى اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة خلال الفترة من 2016 إلى 2022.

والمستشار أحمد فهمى حاصل على بكالوريوس اقتصاد جامعة القاهرة عام 1999، ودرجتى الماجستير والدكتوراه فى العلاقات الدولية والعلوم السياسية من المملكة المتحدة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومى

الرئيس السيسى يوقع تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

أبرز المعلومات عن المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية

حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازي 15 يومًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

عبدالوهاب داود

«الشعر» ينجو بالثقافة المصرية من «غزو البلهاء»

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

صور

ندوة الخط الكوني في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض الكتاب 2023.. ندوة أول كتاب مطبوع في المطابع الأميرية

ندوة ولقاء مع المخرج جمال عبد الحميد في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى

بلينكن فى تل أبيب.. اجتماع مع نتنياهو وتأكيد دعم أمريكا لأمن إسرائيل

جولة بلينكن.. لماذا تعتبر زيارة وزير الخارجية الأمريكى مهمة لـ«إسرائيل»؟