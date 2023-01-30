تعيين المستشار أحمد فهمى متحدثًا باسم رئاسة الجمهورية خلفًا لـ بسام راضى

تولى المستشار أحمد فهمى، منصبه رسميا كمتحدث رسمى باسم رئاسة الجمهورية، خلفًا للسفير بسام راضى المتحدث السابق الذى سيتولى مهام سفير لمصر لدى إيطاليا.

وشغل المستشار أحمد فهمى منصب المستشار السياسى فى بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتولى مسئولية عدد من الملفات السياسية المهمة المطروحة فى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها الرئيسية، وكان عضوا فى وفد مصر فى اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة خلال الفترة من 2016 إلى 2022.

والمستشار أحمد فهمى حاصل على بكالوريوس اقتصاد جامعة القاهرة عام 1999، ودرجتى الماجستير والدكتوراه فى العلاقات الدولية والعلوم السياسية من المملكة المتحدة.