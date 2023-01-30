ابنه الطفلة المعجزة فيروز: «اعتزلت الفن حفاظًا على صورتها في أذهان الجمهور»

علقت إيمان جمجوم، ابنه الفنانة الراحلة فيروز، معجزة السينما المصرية، علي ذكري رحيل والدتها.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الأثنين: "والدتي اعتزلت الفن حتي تظل صورة الطفلة المعجزة خالدة عند الجمهور، إنسانة وحياتها كانت حياة جميلة، ولما خدت قرار تبتعد عن الفن والعمل كزوجة لم تتراجع ولا مرة عن اى قراروالدتى دورها كأم لا يقل أهمية عن مشوارها الفنى ".

وأكملت:"انور وجدى كان السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في اكتشاف فيروز".