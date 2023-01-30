الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

باقي 7 أيام.. موعد انتهاء معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض الكتاب
معرض الكتاب

ننشر لكم موعد انتهاء معرض الكتاب 2023، حيث يشهد مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس إقبالا كثيفا بمناسبة الانعقاد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ54، وهو ما يكون دفع البعض للتساؤل عن موعد انتهاء معرض الكتاب 2023، وعن مدى إمكانية لحاقهم بالمشاركة بفعالياته، وشراء الكتب التي سيريدون اقتناءها بفعاليات المعرض التي ستستمر لمدة نحو 12 يومًا كاملة.

موعد انتهاء معرض الكتاب 2023

وتستعرض “الدستور” في التقريرالتالي موعد انتهاء معرض الكتاب 2023. 

وطبق تصريحات المعلنة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن مواعيد الانعقاد لفعاليات الدورة الـ54 في المعرض؛ فإن يكون موعد انتهاء معرض الكتاب 2023، هو في يوم الاثنين الموافق 6 من فبراير 2023.

واختارت "إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب"، بدولة الأردن الشقيقة كضيف "شرف للمعرض"، والذي سيعد أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط وإفريقيا، كما اختارت "صلاح جاهين" شخصية العام الحالي، وشعار "على اسم مصر – معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، للقيام بإطلاقه على كافة فعاليات «المعرض».

53 دولة تشارك في فعاليات معرض القاهرة للكتاب

وتشهد الدورة الـ54 في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المشاركة لعدد 53 دولة، بإجمالي حوالي عدد 1047 ناشرا مصريا و أجنبيًا و عربيًا، وتستقبل شاشات تفاعلية لزوار المعرض لدى دخولهم للعرض افتراضي حوله بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويتواجد عدد من الأجنحة المختلفة للكثير من الوزارات والجهات الرسمية بالدولة، ومن بينها جناح للمبادرة الرئاسية من أجل تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وكذلك عدد أجنحة وزارات الدفاع ووزارة الداخلية، والجهات والهيئات التي تتبع لوزارة الثقافة، وكذلك الأزهر الشريف، وهيئة الرقابة الإدارية، وجميع المؤسسات الصحفية، ومؤسسة وزارة الشباب والرياضة، وأيضا البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، و بوزارة الأوقاف، وكذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لمجلس الوزراء.

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وتشارك في فعاليات المعرض أيضًا مبادرة «أيادي مصرية»، وهي مبادرة تنفذها وزارة التنمية المحلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم مشروعات الحرف اليدوية، وتسويقها، و ترويجها.

وتشهد فعاليات المعرض إطلاق مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، والتي توفر كتبا بأسعار مخفضة، مع دخول الرحلات المدرسية والجامعية مجانًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

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