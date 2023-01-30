«الأرصاد» تُحذر: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الإثنين، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء.

وأضافت أن هناك نشاط مكثف للرياح تتسبب في كثافة الشبورة المائية علي معظم الطرق، مؤكداً أن هناك أمطار خفيفة ومتوسطة علي السواحل الشمالية للبلاد غدٍ خاصة في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وأشارت إلى أن هذه المحافظات ستشهد أمطارً غزيرة ورعدية مع نشاط مكثف للرياح، والتي بدأت بالفعل منذ مساء اليوم الأثنين، موضحاً أن البلاد تشهد طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على حنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.