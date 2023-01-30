رئيس حزب العدل ينفى وجود تحالف مع صوت الشعب

نفى النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، ما تردد عن وجود تحالف مع حزب صوت الشعب.

جاء ذلك ردا على سؤال حول ما يتردد من مناقشة عمل تحالف سياسي مع الدكتور محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب، على خلفية اللقاء الذي جمع بين قيادات الحزبين قبل أيام.

وأشار إمام إلى أنه لا صحة لما يتردد فى هذا الشأن، وان العدل استقبل الدكتور محمد بدران وفريق عمله فى لقاء تعارف بين قيادات الحزبين، ولما يتطرق من قريب او بعيد لاى تحالف سياسى بين الحزبين.

وأضاف أن حزب العدل قد استقبل وزار عددا من قادة الاحزاب السياسية خلال الاشهر الماضية من مختلف التيارات السياسية مثل احزاب الدستور والمصرى الديمقراطى والجيل وارادة جيل للتشاور والاستماع حول ملفات الحوار الوطنى والقضايا المزمع النقاش حولها به وان اللقاء لم يتعدى هذا الامر.

وكان قد اجتمع قيادات حزبي العدل وصوت الشعب بحضور النائب عبدالمنعم امام رئيس حزب العدل، والدكتور محمد بدران رئيس حزب صوت الشعب ، وعبد العزيز الشناوي أمين عام حزب العدل، ووليد قوطة الامين العام بصوت الشعب، وقيادات الحزبين، لمناقشة سبل التعاون بين الحزبين لدعم الدولة والمواطن المصري وتمثيل صوته أمام الجهات المعنية.