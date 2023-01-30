الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس فني تكييف لاتهامه بسرقة محتويات عيادة طبية بالمطرية

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بالمطرية بحبس فني تكييف 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة محتويات عيادة طبية بالمطرية بأسلوب "التسلق"، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وورد بلاغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس قرر باكتشافه سرقة (هاتف محمول - لاب توب - سماعة طبية - مبلغ مالى) من داخل عيادته الخاصة الكائنة بدائرة القسم.

وكشفت التحريات والمعلومات أن مرتكب الواقعة فنى تكييف "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم تم استهدافه وأمكن ضبطه.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" وتم بإرشاده ضبط (الهاتف المحمول ، اللاب توب) المُستولى عليهمــا بمسكنه ، وأقر بتخلصه من السماعة الطبية بإلقائها بالطريق العام وإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

حبس فني تكييف سرقة عيادة طبية المطرية

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