القبض على المتهم بقتل زوجته ودفن جثتها بصحراء أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل زوجته ودفن جثتها في صحراء أكتوبر.

البداية كانت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة ثاني أكتوبر من أسرة سيدة تبلغ باختفائها.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبإجراء التحريات تاكد صحة الواقعة وتبين أن الزوج أقدم على قتل المجني عليها وتدعي هند.ا، وقام بدفنها في صحراء أكتوبر، وأرشد عن مكان دفنها وعثرت القوات علي عظام المجني عليها مدفونة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.