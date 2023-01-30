تقرير: أرسنال يتفاوض مع تشيلسي لضم جورجينيو قبل غلق الميركاتو

أفادت تقارير صحفية منذ قليل، أن نادي أرسنال دخل في مفاوضات مع تشيلسي لضم الإيطالي جورجينيو متوسط ميدان الفريق خلال الساعات المقبلة من الميركاتو الشتوي.

وقال تقرير صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، أن أرسنال يرغبون في التعاقد مع جورجينيو وأن البلوز ليس لديهم مانع في بيع اللاعب.

وأوضح التقرير، أن تشيلسي يريد عرض مالي جيد لبيع اللاعب الذي ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي مع الفريق.

ورفضت إدارة نادي برايتون ألبيون الانجليزي، عرضًا من نظيرتها في أرسنال، من أجل التعاقد مع الإكوادوري، موسيس كايسيدو، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط اسم كايسيدو بالرحيل عن صفوف فريق برايتون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ إنجليزي بالتعاقد معه على رأسهم أرسنال، وليفربول.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ذا أثلتيك، فإن إدارة برايتون رفضت عرضًا قيمته 60 مليون جنيه استرليني، يوم الجمعة الماضي من أجل التعاقد مع موسيس كايسيدو، كما تم رفع العرض إلى 65 مليون استرليني بالإضافة إلى حوافز 5 مليون ليلة الأحد، ولكن إدارة برايتون رفضت العرض، لأنهم يصرون على بقاء اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وأكدت ذا أثلتيك أن إدارة نادي برايتون أوضحت موقفها لنظيرتها في أرسنال، في ظل استمرار اهتمام الأخيرة بالتعاقد مع اللاعب.

وكشفت الشبكة أن إدارة برايتون استطلعت خيارات محتملة لرحيله كجزء من عملية التدعيمات الطبيعية، ويعتبر النادي أن مسألة رحيل كايسيدو مغلقة في الانتقالات الجارية.

ويرتبط كايسيدو بعقد مع برايتون ألبيون حتى 2025، مع إمكانية إضافة عام آخر في نهاية التعاقد.

وسبق أن كشفت ذا أثلتيك في تقرير سابق، أن برايتون أخبر كايسيدو باستبعاده عن مران الفريق حتى 1 فبراير وهوتاريخ نهاية الانتقالات ويتوقعون منه الالتزام بعد انتهاء الانتقالات فيما يخص النصف الثاني للموسم.وعبر الإكوادوري موسيس كايسيدو، لاعب وسط برايتون الإنجليزي، عن رغبته في مغادرة فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مشيرًا إلى قدرته على جلب مبالغ قياسية للنادي من وراء صفقة بيعه.