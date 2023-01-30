كهرباء مصر العليا: ارتفاع عدد المشتركين في أسوان لـ576 ألف

كشف تقرير صادر عن شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء عن ارتفاع عدد المشتركين في محافظة أسوان بنسبة تطور بلغت 24%.

وذكر التقرير الذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، أن محافظة أسوان كان يبلغ عدد المشتركين بالكهرباء في منتصف عام 2014 نحو 466 ألف مشترك، في حين أن عدد المشتركين بنهاية ديسمبر من العام 2022 يبلغ 576 ألف مشترك بزيادة تقدر بـ110 ألاف مشترك.

وشهدت الأيام الماضية فتح التقديم علي تركيب عدادات في منطقة اسوان الجديدة كما تم تسليم مبني ادارة خدمات الكهرباء المتطور في مبني قطاع اسوان للكهرباء.

وكشف المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، عن توقيع بروتوكول في الأسبوع المقبل مع البنك الدولي لتمويل عمليات التغذية الرئيسية للكهرباء لـ٤ مناطق صناعية جديدة.

أضاف صدقي، لـ«الدستور»، أن التكلفة الإجمالية لمشروع توصيل التغذية الرئيسية هو 1.4 مليار جنيه في المناطق الصناعية، اثنان بمحافظة قنا في قفط وهوا، واثنان في سوهاج في غرب طهطها وغرب جرجا، لافتًا إلى أن المشروع مملوك لهيئة تنمية المناطق الصناعية، وشركة مصر العليا هي المشرف على أعمال التغذية الكهربائية الرئيسية والداخلية.

وأكد قيام الشركة بتطوير التغذية الكهربائية لـ420 قرية في 17 مركزا بـ4 محافظات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتكلفة تتخطي 20 مليار جنيه، ممولة بالكامل من وزارة التخطيط، ونحن الآن في المرحلة السادسة للمشروع.