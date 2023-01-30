بلينكن فى تل أبيب.. اجتماع مع نتنياهو وتأكيد دعم أمريكا لأمن إسرائيل

التقى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، في تل أبيب.

وعقد نتنياهو وبلينكن مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، تحدثا خلاله عن أبرز الملفات التي تناولتها مباحثاتهما، لا سيما إيران والتوترات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقطاع غزة المحاصر.

التزام أمريكا بأمن إسرائيل

وقال نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي: "سياستنا أن نمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وسنقوم بكل ما في وسعنا لتحقيق ذلك، وكل الإسرائيليين يعلمون حجم الدعم الأمريكي لمنظومتنا الدفاعية".

من جانبه، أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه يجب على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أن يتخذا إجراءات فورية لوقف التصعيد، مشددًا على دعم أمريكا لحرية العبادة في الأماكن المقدسة بمدينة القدس.

ووصل بلينكن إلى إسرائيل، اليوم الإثنين، بعد انتهاء زيارته إلى مصر، في مستهل جولته إلى المنطقة، والتي تشمل زيارة فلسطين.

واستقبل إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي، نظيره الأمريكي، اليوم، عند وصوله إلى تل أبيب.