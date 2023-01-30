الإثنين 30 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

بلينكن فى تل أبيب.. اجتماع مع نتنياهو وتأكيد دعم أمريكا لأمن إسرائيل

نتنياهو وبلينكن
نتنياهو وبلينكن

التقى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، في تل أبيب.

وعقد نتنياهو وبلينكن مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، تحدثا خلاله عن  أبرز الملفات التي تناولتها مباحثاتهما، لا سيما إيران والتوترات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقطاع غزة المحاصر.

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سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟

التزام أمريكا بأمن إسرائيل 

وقال نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي: "سياستنا أن نمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وسنقوم بكل ما في وسعنا لتحقيق ذلك، وكل الإسرائيليين يعلمون حجم الدعم الأمريكي لمنظومتنا الدفاعية".

من جانبه، أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه يجب على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أن يتخذا إجراءات فورية لوقف التصعيد، مشددًا على دعم أمريكا لحرية العبادة في الأماكن المقدسة بمدينة القدس.

ووصل بلينكن إلى إسرائيل، اليوم الإثنين، بعد انتهاء زيارته إلى مصر، في مستهل جولته إلى المنطقة، والتي تشمل زيارة فلسطين.

واستقبل إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي، نظيره الأمريكي، اليوم، عند وصوله إلى تل أبيب. 

نتنياهو بلينكن وزير الخارجية الامريكي تل أبيب إيران القدس

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وائل لطفي

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