الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقارير: إيسكو يقترب من الانتقال إلى يونيون برلين الألمانى

فرانشيسكو إيسكو
فرانشيسكو إيسكو

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، عن اقتراب الإسباني فرانشيسكو إيسكو ألاركون اللاعب السابق لـ ريال مدريد، من الانتقال إلى يونيون برلين الألماني، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ورحل إيسكو عن فريق إشبيلية في ديسمبر الماضي، بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وبحسب إذاعة “كادينا كوبيه" الإسبانية، فأن إيسكو توصل لاتفاق مع يونيون برلين على الانضمام لصفوفهم، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.

وأشار التقرير إلى أن عقد فرانشيسكو إيسكو سيتضمن خيارًا لتمديد العقد لموسم إضافي، حيث سيعزز اللاعب صفوف فريق يونيون برلين الذي يخوض حاليًا صراعًا على صدارة ترتيب الدوري الألماني مع فريق بايرن ميونخ.

وكان فريق يونيون برلين الألماني، قد تعاقد مع التونسي عيسى العيدوني قادمًا من فيرنتسفاروشي المجري.

ويحتل فريق يونيون برلين المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة، خلف بايرن ميونخ صاحب الصدارة بفارق نقطة وحيدة فقط، وذلك بعد مرور 18 جولة من عمر المسابقة.

ولعب إيسكو صاحب الـ 30 عامًا 19 مباراة في جميع المسابقات مع النادي الأندلسي وسجل هدفًا وحيدًا وصنع 3 آخرين.

 وكان إيسكو قد انضم إلى ريال مدريد، صيف عام 2013، قادمًا من مالقة، في صفقة بلغت 30 مليون يورو. 

وشارك إيسكو في 353 مباراة مع الفريق الملكي في كل المسابقات، سجل خلالها 53 هدفًا.

وتُوج فرانشيسكو إيسكو مع ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات أعوام 2014، 2016، 2017، 2018، 2022.

ومن جهة أخرى، أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الاثنين، رحيل الإيطالي جينارو جاتوزو عن تدريب الفريق بشكل رسمي.

ونشر نادي فالنسيا بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله أن جاتوزو لن يصبح مديرًا فنيًا لـ “الخفافيش” بعد الآن بعد اتفاق متبادل مع مجلس الإدارة.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من هزيمتهم أمام بلد الوليد بهدف دون مقابل في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا” موسم 2022-2023.

ايسكو فرانشيسكو إيسكو ريال مدريد يونيون برلين اشبيلية

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