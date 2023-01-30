نورهان الشيخ: التقارب المصري الأمريكي يسهم في حسم العديد من القضايا الإقليمية

كشفت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلاقات الدولية، عن دلالة توقيت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى مصر.

وقالت “الشيخ” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن التقارب المصري الأمريكي يسهم في حسم العديد من القضايا الأقليمية والدولية.

وأضافت أن العلاقات المصرية الأمريكية شراكة استراتيجية ممتدة، موضحة أن مصر لا تبحث عن تحقيق مصالح الشعب المصري فقط، ولكنها من خلال سياسات خارجية متوازن ورشيدة ورصينة استطاعت إقامة أسس واضحة لسياستها الخارجية تدعم بها التجربة التنموية المصرية التي تمت طوال الفترة الماضية.

وأشارت إلي أن العلاقات المصرية الأمريكية لم تتأثر بتغير الإدارة الحاكمة للولايات المتحدة من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، إذ إنها علاقات تاريخية وأصبحت أكثر قوة ولها جوانب عدة ويديرها مؤسسات من الجانبين.