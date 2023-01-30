منة فضالى تنشر صورة رفقة مى كساب وإيمان العاصى بكواليس «العمدة»: «الحبايب»

يواصل فريق عمل مسلسل “جعفر العمدة” الذي يخوض بطولته الفنان محمد رمضان تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، سعيا منهم للحاق بموسم رمضان المقبل، وتصوير أكبر عدد ممكن من مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم.

وشاركت الفنانة منة فضالي صورة لها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، برفقة الفنانة مي كساب والفنانة إيمان العاصي بطلات العمل، من داخل كواليس تصوير المسلسل، وعلقت عليها قائلة: “الحبايب أما يتجمعوا بقى”.

ويجسد محمد رمضان خلال أحداث مسلسل “العمدة” مجموعة شركات تسمى بـ"العمدة جروب"، وهو متزوج من كل من الفنانة مى كساب، ومنة فضالى، وإيمان العاصى، وزينة، وتدور قصة المسلسل في حي السيدة زينب، ويتم معظم تصوير المشاهد بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ويعد مسلسل "العمدة" التعاون الرابع بين محمد رمضان والمخرج محمد سامي ويعود الثنائي للتعاون من جديد بعد غيابهما خلال العامين الماضيين من خلال مسلسل "العمدة" الذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل 2023.



مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي– جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جوري بكر، أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدي بدر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.