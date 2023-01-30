الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى فى المونديال.. تعرف على موعد الاجتماع الفنى لمباراة أوكلاند سيتى

كولر
كولر

يقام الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في السادسة من مساء غدٍ الثلاثاء على استاد ابن بطوطة في طنجة، وذلك للتأكيد على بعض الأمور التنظيمية للمباراة. 

يحضر الاجتماع الفني المهندس خالد مرتجي، رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، والطاقم الإداري للبعثة. 

وتحدد اللجنة المنظمة «فيفا» في الاجتماع الفني، غدًا، كافة الإجراءات التنظيمية والتأكيد على زي الفريقين وبعض التعليمات الإدارية للفريقين أثناء المباراة. 

 كان المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، أخطر اللجنة المنظمة للبطولة، بزيارة الجهاز الفني والإداري وطاقم البعثة ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية فور الوصول غدًا. 

ويزور الجهاز الفني للفريق والطاقم الإداري للبعثة ملعب المباراة فور الوصول إلى طنجة غدًا، لا سيما أن الفريق لم يخض عليه أي تدريبات، وفقًا لترتيبات «فيفا» واللجنة المنظمة بخصوص ملاعب التدريب والمباريات.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مرانه الختامي في تمام الثانية عشرة ظهرًا على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.

وتسببت الأمطار الغزيرة والثلوج، اليوم الإثنين، في إنهاء المران الثاني والرئيسي للفريق مبكرًا، حيث هطلت الأمطار بشدة خلال تدريبات الفريق اليوم على ملعب سانية الرمل باستاد تطوان بالمغرب. 

مونديال الاندية الاهلى أوكلاند سيتي ستاد ابن بطوطة المغرب السويسري مارسيل كولر

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