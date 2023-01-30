مراسلة «القاهرة الإخبارية» ترصد ردود الأفعال الإسرائيلية على زيارة بلينكن

كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، ردود أفعال الإعلام الإسرائيلي على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لإسرائيل.

الإعلام الإسرائيلي أبدى فرحته بالزيارة

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، إن الإعلام الإسرائيلي أبدى فرحته بالزيارة التي تصدرت عناوين الصحف.

وأكدت أن الحكومة اليمينة الجديدة تسعى لإعادة علاقات الصداقة مع أمريكا خاصة بعد فترة جفاف ارتبطت بالإدارة الأمريكية السابقة.

وتابعت: هذه الزيارة جاءت لحفظ الأمن الإقليمي والدولي الإسرائيلي في المنطقة وعلاقتها الخارجية خاصة مع إيران، مؤكدة أن متحدث الأمن الإسرائيلي قال إن الزيارة تأتي لتعزيز ودعم الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن خبراء ومحللين أكدوا أن الحكومة الإسرائيلية إذا وافقت بإيعاز من الإدارة الأمريكية على تهدئة الاوضاع وأنها ستمضي قدماً مع بلينكن فكيف تقوم بسحب جنسيات الفلسطينيين وتهجيرهم لانهم يقاومون.