خبير دولي: طفرة كبيرة في العلاقات المصرية الأمريكية خلال 4 عقود

كشف الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، عن دلالة تويت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة، تعكس اهتمام الولايات المتحدة بالتنسيق والتعاون مع مصر في جميع المجالات سواء من خلال تعزيز العلاقات الثنائية أو الحديث عن القضايا الإقليمية.

وأشاد خبير العلاقات الدولية، بقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا والتي شهدت طفرة كبيرة خلال العقود الأربعة الأخيرة لتعكس نوع من التقدير المتبادل والتعاون المشترك في جميع المجالات بين البلدين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقدر دور مصر في تحقيق التهدئة بعد التصعيد الأخير بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وما يحدث الآن من استقطاب دولي وتوترات بين الدول الكبرى التي تؤثر سلبيا على المنطقة العربية.