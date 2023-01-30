خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: بلينكن تجاهل اقتحام مخيم جنين وانتقد احتفالات الفلسطينيين

قال نظير مجلي، خبير الشئون الإسرائيلية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لإسرائيل تأتي قبل الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض، جاءت منعًا للتشابه بينها وزيارته خلال إدارة أوباما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة على قناة "القاهرة الإخبارية" حول زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل، أن إدارة “بايدن” تحاول الارتقاء بالعلاقات رغم كونها تنتمي لليمين المتطرف، في حين أن الإدارة الأمريكية ديمقرطية.

وأشار إلى ان “نتنياهو” نجح في إبراز الموضوع الإيراني، خاصة أنه كان هناك غارات في أصفهان ونسبت لتل أبيب.

واشنطن تحرص على تحسين العلاقات مع نتنياهو

وتابع، أن واشنطن تحرص على تحسين العلاقات مع نتنياهو والتأثير عليها في ملفات أخرى، كما أن “بلينكن” دعا “نتيناهو” لإنهاء التوترات في إسرائيل حتى لا يكون هناك تراجع عن الديمقراطية.

وأشار إلى أن بلينكن، تجاهل اقتحام مخيم جنين بالدبابات والطائرات الحربية، وقتل مسنة وشابين من أجل القبض على 4 شباب مسلحين، وانتقد الاحتفال الفلسطيني بماحدث في إسرائيل مؤخرًا.

وأكد أن حكومة نتنياهو تتعامل مع الملف الإيراني بخلاف ما تسير فيه الإدارة الأمريكية، وكذلك في الملف الأوكراني، حيث أنها توازن بين روسيا وأوكرانيا عكس الولايات المتحدة، وكذلك في القضية الفلسطينية.