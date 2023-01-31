الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 31-1-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يقدم موقع "الدستور" للقراء أدعية وأذكار الصباح و دعاء الفجر الثلاثاء 31-1-2023، والتي تحظى بنسب عالية عبر المنصات الإلكترونية خلال الساعات الأولى من الفجر من قبل الراغبين في إحياء الثلث الأخير من الليل طاعة لله سبحانه وتعالى لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية.

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 31-1-2023

يمكن متابعة التقرير التالي لمعرفة أدعية وأذكار الصباح و دعاء الفجر الثلاثاء 31-1-2023 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب العفو والمغفرة وهي كالتالي:

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني و دنياي وأهلي ومالي.. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي.. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن اغتال من تحتي.

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اللهم يا من يجود ويسمح ويعطى ويمنح ويعفو و يصفح يا من هو في جلاله عظيم وبعباده رحيم وبمن عصاه حليم وبمن رجاه كريم يارب العالمين اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا و اعصمنا فيما بقى من أعمارنا.

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صل الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته.

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اللهم عافني في سمعي و عافني في بصري  لا إله إلا أنت.. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر.. لا إله إلا أنت أستغفرك و أتواب إليك.. اللهم اهدني فيمن هديت و عافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم أغسل قلوبنا من أوجاعها وأرزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع واشرح صدورنا ويسر أمورنا.. اللهم صبحنا صباحا تنشرح فيه الصدور وتقبل فيه التوبة.. وتتسع فيه الأرزاق.. يا خير من سئل وأكرم من أعطى يا حي يا قيوم.

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