الثلاثاء 31 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-1-2023 فى الأسواق المصرية

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

يقدم موقع «الدستور» الإلكتروني أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 31-1-2023، والتي يبحث عنها ربات البيوت الراغبين في إعداد ميزانية شهرية للمشتريات تكفي أفراد الأسرة الواحدة، في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني في الأسواق المصرية للمستهلكين؛ بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية وشركات الصرافة.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 31-1-2023 في الأسواق المصرية

نعرض أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 31-1-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين داخل مزارع تربية الدواجن و محلات بيع الطيور دون إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين وهى كالتالى:

سعر كيلو الفراخ البيضاء في مزارع تربية الدواجن 60 جنيهًا، وفي محلات بيع الطيور للمستهلكين 66 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل.

سعر كيلو الفراخ الأمهات في مزارع تربية الدواجن 47 جنيهًا، وفي محلات بيع الطيور للمستهلكين 55 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل.

سعر كيلو الفراخ البلدي في مزارع تربية الدواجن 70 جنيهًا، وفي محلات بيع الطيور للمستهلكين 77 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل.

سعر كيلو البط البلدي في مزارع تربية الدواجن 130 جنيهًا، وفي محلات بيع الطيور للمستهلكين 150 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل.

سعر كيلو البط المستورد في مزارع تربية الدواجن 77 جنيهًا، وفي محلات بيع الطيور للمستهلكين 80 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل.

سعر كيلو الفراخ الأحمر في مزارع تربية الدواجن 69 جنيهًا، وفي محلات بيع الطيور للمستهلكين 72 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 30 يناير 2023 فى سوق الصاغة المصرية

انخفاض أسعار الذهب 0.19% وسط ترقب قرار الفيدرالى الأمريكى حول الفائدة


 سعر كيلو الفراخ الرومي في مزارع تربية الدواجن 77 جنيهًا، وفي محلات بيع الطيور للمستهلكين 80 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل.

سعر كيلو الأوراك في محلات بيع الطيور للمستهلكين 60 جنيهًا.

سعر كيلو الأجنحة في محلات بيع الطيور للمستهلكين 40 جنيهًا.

سعر كيلو الكبد والقوانص في محلات بيع الطيور للمستهلكين 65 جنيهًا.

سعر كيلو البانية في محلات بيع الطيور للمستهلكين 145 جنيهًا.

سعر كيلو الشيش طاووق في محلات بيع الطيور للمستهلكين 120 جنيهًا. 

txt

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 30 يناير 2023

txt

سعر اليورو اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك

أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع نحو 90 جنيهًا، وفي الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 98 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع نحو 92 جنيهًا، وفي الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 100 جنيه.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع نحو 101 جنيه، وفي الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 105 جنيهات.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن الدواجن كيلو الفراخ البيضاء كيلو الفراخ الفراخ البيضاء الفراخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى عالم متغير

الأكثر قراءة

ليفربول يفقد لقبه.. صلاح يصنع في خسارة الريدز أمام برايتون بكأس الاتحاد

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-1-2023 فى الأسواق المصرية

مصرع 3 طلاب بكلية الطب فى حادث مروع بالشرقية

تحقيقات موسعة فى العثور على جسم غريب أمام منزل رئيس نادى الزمالك

رابط نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2023 محافظة الجيزة الترم الأول برقم الجلوس

اتحاد الكرة: 9 آلاف دولار قيمة مستحقات كلاتنبرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تكريمًا لأسر شهدائنا فى احتفالنا بعيد الشرطة

ماجد حبته

بُوصة «بومبيو».. ومذكراته!

عبدالوهاب داود

«الشعر» ينجو بالثقافة المصرية من «غزو البلهاء»

ناهد السيد

تحرش الأطفال 2.. الفرق بين لوليتا الروسية والمصرية

جمال رشدي

الانتخابات الرئاسية والحرب ضد مصر

محمود خليل

عصر المماليك.. و«التوظيف السياسى للدين»

ماجد حبته

من باكو إلى يريفان

محمد العسيري

رحلة عطالله.. عزف على أرغول الحجاوى

صور

ندوة الخط الكوني في معرض القاهرة للكتاب 2023

معرض الكتاب 2023.. ندوة أول كتاب مطبوع في المطابع الأميرية

ندوة ولقاء مع المخرج جمال عبد الحميد في معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور فرنسا ويلتقي ماكرون.. الخميس

الرئيس الإسرائيلى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى

بلينكن فى تل أبيب.. اجتماع مع نتنياهو وتأكيد دعم أمريكا لأمن إسرائيل