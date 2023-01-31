أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-1-2023 فى الأسواق المصرية

يقدم موقع «الدستور» الإلكتروني أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 31-1-2023، والتي يبحث عنها ربات البيوت الراغبين في إعداد ميزانية شهرية للمشتريات تكفي أفراد الأسرة الواحدة، في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني في الأسواق المصرية للمستهلكين؛ بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية وشركات الصرافة.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 31-1-2023 في الأسواق المصرية

نعرض أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 31-1-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين داخل مزارع تربية الدواجن و محلات بيع الطيور دون إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين وهى كالتالى:

سعر كيلو الفراخ البيضاء في مزارع تربية الدواجن 60 جنيهًا، وفي محلات بيع الطيور للمستهلكين 66 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل.

سعر كيلو الفراخ الأمهات في مزارع تربية الدواجن 47 جنيهًا، وفي محلات بيع الطيور للمستهلكين 55 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل.

سعر كيلو الفراخ البلدي في مزارع تربية الدواجن 70 جنيهًا، وفي محلات بيع الطيور للمستهلكين 77 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل.

سعر كيلو البط البلدي في مزارع تربية الدواجن 130 جنيهًا، وفي محلات بيع الطيور للمستهلكين 150 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل.

سعر كيلو البط المستورد في مزارع تربية الدواجن 77 جنيهًا، وفي محلات بيع الطيور للمستهلكين 80 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل.

سعر كيلو الفراخ الأحمر في مزارع تربية الدواجن 69 جنيهًا، وفي محلات بيع الطيور للمستهلكين 72 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل.



سعر كيلو الفراخ الرومي في مزارع تربية الدواجن 77 جنيهًا، وفي محلات بيع الطيور للمستهلكين 80 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل.

سعر كيلو الأوراك في محلات بيع الطيور للمستهلكين 60 جنيهًا.

سعر كيلو الأجنحة في محلات بيع الطيور للمستهلكين 40 جنيهًا.

سعر كيلو الكبد والقوانص في محلات بيع الطيور للمستهلكين 65 جنيهًا.

سعر كيلو البانية في محلات بيع الطيور للمستهلكين 145 جنيهًا.

سعر كيلو الشيش طاووق في محلات بيع الطيور للمستهلكين 120 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع نحو 90 جنيهًا، وفي الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 98 جنيهًا.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع نحو 92 جنيهًا، وفي الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 100 جنيه.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع نحو 101 جنيه، وفي الأسواق المصرية للمستهلكين نحو 105 جنيهات.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية