حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31-1-2023 فى كافة المحافظات

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31-1-2023 من أكثر ما يشغل بال المواطنين في كافة محافظات الجمهورية، وذلك من أجل التأقلم مع الحالة الجوية في ظل اضطرت المناخ في شهور فصل الشتاء ( يناير ، فبراير ، مارس)، وذلك من خلال البيان اليومي للهيئة القومية للأرصاد الجوية التي توضح حركة ونشاط الرياح.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31-1-2023 في كافة محافظات الجمهورية

وعن حالة الطقس اليوم، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لكتلة باردة تؤثر على المحافظات الشمالية وحدوث تغيرات حادة وسريعة في خصائص المناخ، فيما تشهد البلاد موجة دافئة وارتفاع طاريء في درجات الحرارة على جميع محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح بيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية، أن خرائط حالة الطقس اليوم تشير إلى حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع في أمواج البحر قرابة 4 أمتار مع توافر فرص سقوط الأمطار الغزيرة، وانخفاض درجات الحرارة حوالي 8 درجات مئوية في بعض المناطق.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الإجراءات والاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة الآثار الناجمة عن التغييرات الحادة والسريعة في حالة المناخ الشتوي.

ويسود طقسًا دافئ نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد و معتدلًا على السواحل الشمالية و مائلًا للحرارة على محافظات جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

وإليكم حالة الطقس اليوم الثلاثاء 31-1-2023 في كافة محافظات الجمهورية ودرجات الحرارة المتوقعة:

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة الكبرى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية الكبرى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ الكبرى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الدقهلية الكبرى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية الكبرى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية الكبرى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط الكبرى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد الكبرى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية الكبرى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح الكبرى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط الكبرى 25 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج الكبرى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر الكبرى 30 والصغرى 11 درجة مئوية.

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