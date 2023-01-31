الثلاثاء 31 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 31-1-2023 فى البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية

ننشر أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 31-1-2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يرغب قطاع عريض من المواطنين في الاطلاع عليها، وذلك عقب ارتفاع أسعار الصرف عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات المالية للدول العربية والأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 31-1-2023 في البنوك المصرية

يستطيع المواطنون معرفة أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 31-1-2023 في البنوك المصرية من خلال الخدمات المتنوعة التي يقدمها موقع "الدستور" الإلكتروني للقراء باستخدام لوحة التداول والتعاملات في البنوك وشركات الصرافة وهي كالتالي:

العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 29.96 جنيه للشراء و30.06 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي وصلت قيمته إلى 32.66 جنيه للشراء و32.78 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني سجل نحو 37.13 جنيه للشراء و 37.26 جنيه للبيع.

الريال السعودي قدر بنحو 7.98 جنيه للشراء و 8.00 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بلغ سعره 98.15 جنيه للشراء و 98.50 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.15 جنيه للشراء و 8.18 جنيه للبيع.

ختام التعاملات المسائية.. انخفاض طفيف فى أسعار الذهب المحلية

سعر اليورو اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك


العملات في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 29.90 جنيه للشراء و30 جنيها للبيع.

اليورو الأوروبي وصلت قيمته إلى 32.45 جنيه للشراء و32.73 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني سجل نحو 36.98 جنيه للشراء و37.25 جنيه للبيع.

الريال السعودي قدر بنحو 7.94 جنيه للشراء و7.99 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بلغ سعره 94.69 جنيه للشراء و98.28 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.14 جنيه للشراء و8.16 جنيه للبيع.

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اعرف سعر الدولار اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في بداية التعاملات الصباحية

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‏العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.07 جنيه للشراء و30.01 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي وصلت قيمته إلى 32.63 جنيه للشراء و32.84 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني سجل نحو 37.19 جنيه للشراء و37.37 جنيه للبيع.

الريال السعودي قدر بنحو 8.18 جنيه للشراء و8.19 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بلغ سعره 95.46 جنيه للشراء و98.60 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.18 جنيه للشراء و8.19 جنيه للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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