أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 31-1-2023 فى البنوك المصرية

ننشر أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 31-1-2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وفقا للوحة التعاملات المالية والتي يرغب قطاع عريض من المواطنين في الاطلاع عليها، وذلك عقب ارتفاع أسعار الصرف عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات المالية للدول العربية والأجنبية.

أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 31-1-2023 في البنوك المصرية

يستطيع المواطنون معرفة أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 31-1-2023 في البنوك المصرية من خلال الخدمات المتنوعة التي يقدمها موقع "الدستور" الإلكتروني للقراء باستخدام لوحة التداول والتعاملات في البنوك وشركات الصرافة وهي كالتالي:

العملات في البنك المركزي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 29.96 جنيه للشراء و30.06 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي وصلت قيمته إلى 32.66 جنيه للشراء و32.78 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني سجل نحو 37.13 جنيه للشراء و 37.26 جنيه للبيع.

الريال السعودي قدر بنحو 7.98 جنيه للشراء و 8.00 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بلغ سعره 98.15 جنيه للشراء و 98.50 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.15 جنيه للشراء و 8.18 جنيه للبيع.



العملات في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي نحو 29.90 جنيه للشراء و30 جنيها للبيع.

اليورو الأوروبي وصلت قيمته إلى 32.45 جنيه للشراء و32.73 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني سجل نحو 36.98 جنيه للشراء و37.25 جنيه للبيع.

الريال السعودي قدر بنحو 7.94 جنيه للشراء و7.99 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بلغ سعره 94.69 جنيه للشراء و98.28 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.14 جنيه للشراء و8.16 جنيه للبيع.



‏‏

‏العملات في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار الأمريكي نحو 30.07 جنيه للشراء و30.01 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي وصلت قيمته إلى 32.63 جنيه للشراء و32.84 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني سجل نحو 37.19 جنيه للشراء و37.37 جنيه للبيع.

الريال السعودي قدر بنحو 8.18 جنيه للشراء و8.19 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بلغ سعره 95.46 جنيه للشراء و98.60 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 8.18 جنيه للشراء و8.19 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية