الثلاثاء 31 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31-1-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

يطلع المصريين على سعر الدولار اليوم في مصر31-1-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع البحث العالمية، وذلك لتأثيره على الاقتصاد المصري لكونه أحد العملات الأجنبية المستخدمة في عمليات الشراء من الخارج في كافة البلاد، حيث يمكن متابعة أسعار الصرف من خلال لوحات التعاملات المالية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية


يمكن أن يطالع المواطن المصري سعر الدولار اليوم في مصر31-1-2023 عبر موقع الدستور الإلكتروني من خلال لوحة التعاملات المالية والتي يتم تحديثها باستمرار وفقًا لحالة العرض والطلب وهى كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 29.82 جنيه للشراء و 29.92 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 29.74 جنيه للشراء و 29.84 جنيه للبيع.

قدر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر بنحو 29.74 جنيه للشراء و 29.84 جنيه للبيع.

اعرف سعر الدولار اليوم الإثنين 30 يناير 2023 في بداية التعاملات الصباحية

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وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية إلى 29.84 جنيه للشراء و 29.94 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الدولار نحو 29.84 جنيه للشراء و 29.94 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 29.90 جنيه للشراء و 29.94 جنيه للبيع.

في بنك القاهرة وصل سعر العملة الأمريكية نحو 30.07 جنيه للبيع و 30 جنيه للشراء.

في بنك قناة السويس وصلت قيمة الدولار الأمريكي نحو 30 جنيه للشراء و 30.10 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول سجل الدولار نحو 30 جنيه للشراء و 30.10 جنيه للبيع.

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في بنك البركة الإسلامي قدر الدولار بنحو 30 جنيه للشراء و 30.10 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والاسكان وصل سعر تداول الدولار الأمريكي بنحو 30 جنيه للبيع و 30.10 جنيه للشراء.

في بنك التنمية والتعمير وصل سعر تداول الدولار الأمريكي وفقًا للوحة التعاملات بنحو 30 جنيهًا للبيع و 30.10 جنيه للشراء.

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وائل لطفي

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