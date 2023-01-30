الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تمنع كبار المسؤولين من السفر لقضاء إجازة خارج البلاد

أوكرانيا
أوكرانيا

منعت الحكومة الأوكرانية كبار مسؤوليها وجميع النواب بما في ذلك النساء من السفر لقضاء إجازة في الخارج خلال فترة "الغزو الروسي"، على خلفية الفضائح الأخيرة التي تورط فيها قادة كبار.

وصرح المتحدث باسم حرس الحدود الاوكرانيين اندريي ديمتشينكو لوكالة "فرانس برس" الاثنين، بأن قرارا حكوميا بهذا المعنى "دخل حيز التنفيذ" بعد اصداره الجمعة. 

وأضاف: "لا يمكنهم الآن المغادرة الا في إطار مهمة".

بعد بدء الغزو الروسي في فبراير 2022 منعت أوكرانيا الرجال في سن القتال (18-60 عاما) من السفر إلى الخارج مع استثناءات نادرة تتطلب إذن المسؤولين في القطاع العام من رؤسائهم.

وأوضح ديمتشينكو، أنه مع هذا القرار الجديد، لن يتمكن كبار المسؤولين من السفر في إجازة الى الخارج إلا إذا كانوا يزورون أبناءهم أو في حالة تلقي العلاج الطبي أو وفاة أحد الأقارب.

كما يشمل الحظر المسؤولات في القطاع العام وكذلك النواب والمسؤولين المحليين، بحسب هذه الوثيقة التي نشرت على الموقع الرسمي للحكومة.

تنديد 

نددت النائبة إيرينا غيراشتشينكو على موقع فيسبوك بـ "قرار شعبوي" ينطوي على "تمييز بحق آلاف الأوكرانيات وأطفالهن" في حين أن البلاد تعد 15 ألف امرأة منتخبة محليا.

وقالت: "دعت السلطات أولا كل الذين يستطيعون المغادرة مع اولادهم خلال فصل الشتاء والآن يمنعون السفر". 

وأضافت: "في اوقات الحرب من المهم الحفاظ على السلامة العقلية للنساء واطفالهن".

تم تبني قرار الحكومة بعد تقارير صحافية افادت بأن مساعد المدعي العام أمضى مؤخرا إجازة في منتجع ماربيا الإسباني.

أُقيل أوليكسي سيمونينكو من منصبه في 25 يناير في اطار سلسلة إقالات بدأها الرئيس فولوديمير زيلينسكي في أعقاب قضية فساد تتعلق بإمدادات الجيش.

كما تم طرد النائب عن الحزب الرئاسي ميكولا تيتشينكو في 26 يناير من الكتلة البرلمانية للحزب بعد رحلة إلى تايلاند.

واتهمت وسيلة إعلام بارزة الجمعة رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو بقضاء إجازة في فيلا فخمة في دولة خليجية.

 

أوكرانيا منع السفر لمصر قضاء أجازة بالخارج كبار مسؤوليين أوكرانيين المتحدث باسم حرس الحدود

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وائل لطفي

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