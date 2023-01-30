الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

استشارى نفسى: أعراض فرط الحركة عند الأطفال تظهر لمدة 6 أشهر

فرط الحركة عند الأطفال
فرط الحركة عند الأطفال

أوضحت الدكتورة منة بدوي، استشاري الصحة النفسية وصعوبات التعلم، الفرق بين الطفل الشقي، والطفل المصاب بفرط الحركة المرضي الذي يحتاج إلى التدخل العلاجي. 

وأضافت «بدوي» خلال لقائه ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية cbc، للإعلاميتين منى عبدالغني وهبة الأباصيري، أن شهر أكتوبر تم تخصيصه للحديث والتعريف بأعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال، وهو ما أسهم في توعية الكثير من أولياء الأمور.

وأوضحت أن فرط الحركة هو نشاط شديد للطفل، وتوجد أعراض معينة إذا ظهرت على الطفل ولمدة لا تقل عن 6 أشهر، يقال في هذه الحالة إن الطفل يعاني من فرط الحركة وتشتت الانتباه وقلة التركيز.

و تشمل الخصائص الرئيسية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة الانتباه وفرط النشاط والسلوك الاندفاعي، يمكن أن يؤدي إلى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أيضًا إلى تدنى احترام الذات وسوء الأداء ومشاكل العلاقات.

ويمكن للوالدين تشجيع الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على تبني سلوكيات صحية معينة والالتزام بها والتي يمكن أن تسهل التعامل مع أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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