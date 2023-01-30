5 أندية كبرى تسعى لضم صلاح حال رحيله عن ليفربول

اقترب محمد صلاح، قائد المنتخب الوطنى، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، من الرحيل عن صفوف «الريدز»، فى ظل حالة التراجع الفنى التى يعانيها الفريق خلال الموسم الجارى.

وسبق أن أبدى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، عدم رضاه عن الحالة الفنية التى وصل لها الفريق ومحمد صلاح فى الفترة الماضية، مشددًا على أن «الريدز» ما زال بحاجة إلى مزيد من العمل من أجل تحسين المستوى الهجومى وجودة الأداء.

وينتهى عقد محمد صلاح مع ليفربول فى صيف عام ٢٠٢٥، وهناك ٥ أندية أوروبية كبيرة ترغب فى التعاقد معه، على ضوء التطورات الأخيرة.

أول هذه الفرق يوفنتوس الإيطالى، الذى يعانى من تذبذب المستوى الهجومى، وبات بحاجة إلى تجديد الدماء فى المراكز الأمامية، وهى الأزمة التى تسببت فى ضياع عدد من الصفقات المهمة عن الفريق، لتضطر إدارة النادى للتعاقد مع أنخيل دى ماريا، صاحب الـ٣٤ عامًا، فى مركز الجناح الأيمن، لسد هذا العجز الكبير.

كما أن الإيطالى فريدريكو كييزا، الجناح الأيمن لـ«البيانكونيرى»، بات قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق، فى ظل اهتمام نادى ليفربول به كبديل لـ«محمد صلاح».

لكن يوفنتوس يواجه أزمة كبرى فى الوقت الحالى، تتعلق بخصم نقاط من رصيده فى بطولة الدورى لاتهامه بالتلاعب فى بعض المباريات، وهو ما قد يعرقل صفقة «صلاح»، خاصة أنه فى حال ثبوت الاتهام وتطبيق العقوبة، سيكون الفريق خارج البطولات الأوروبية للموسم المقبل.

وعلى الرغم من توهج البرازيلى فينسيوس جونيور فى مركز الجناح الأيسر، والحالة الفنية المميزة التى قدمها رفقة كريم بنزيما خلال الموسم الماضى، لم تنجح إدارة النادى الملكى حتى الآن فى إيجاد جناح أيمن قادر على تقديم الأدوار الهجومية بالشكل المطلوب.

والدليل على ذلك اعتماد كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لـ«الملكى»، على فريدريكو فالفيردى، لاعب وسط الملعب، فى مركز الجناح الأيمن.

كما انخفض المستوى التهديفى لـ«كريم بنزيما»، لذا سيكون محمد صلاح حلًا جيدًا للفريق، لامتلاك الدولى المصرى قدرات تهديفية عالية، بجانب أدواره كلاعب جناح.

ولصفقة انتقال «صلاح» إلى ريال مدريد جانب تسويقى مهم، لما يملكه اللاعب من شعبية بين الجماهير الأوروبية والعربية على وجه الخصوص، ووجوده ضمن صفوف «الملكى» سيكون إيذانًا ببدء مرحلة جديدة للفريق على المستوى الهجومى وتحقيق البطولات.

الفريق الثالث هو برشلونة، الذى ما زال لم يحسم موقف عثمان ديمبيلى، الجناح الأيمن، من البقاء، رغم انتهاء عقده مع النادى بنهاية الموسم المقبل، مع حديث قوى عن اقترابه من الرحيل.

وفى حال رحيل «ديمبيلى»، يصبح «صلاح» بديلًا مميزًا، وإضافة كبيرة للفريق على مستوى القدرات الهجومية والتهديفية، خاصة أن إدارة النادى مستعدة أيضًا لسماع العروض من أجل رحيل رافينيا، الجناح الأيمن البديل لـ«ديمبيلى».

وبدأت إدارة تشيلسى الاستماع لعروض رحيل حكيم زياش، الجناح الأيمن، فى إشارة إلى عدم اقتناع جراهام بوتر، المدير الفنى للفريق، بمستوى الدولى المغربى.

وفى حالة رحيل «زياش»، يصبح صلاح حلًا مثاليًا أمام تود بويلى، مالك النادى اللندنى، خاصة أن النادى أبدى رغبة فى التعاقد معه خلال الموسم الماضى.

وتستعد إدارة نادى باريس سان جيرمان لرحيل كيليان مبابى عن صفوف الفريق، وفقًا للتقارير التى أكدت موافقة النادى على رحيله، لكن بشروط خاصة.

كما اقترب موعد اعتزال ليونيل ميسى، أو حتى رحيله عن الفريق، فى ظل الحديث عن رفضه التجديد، ورغبته فى الانتقال للدورى الأمريكى، وكذلك احتمالية رحيل نيمار دا سيلفا. وفى حال رحيل أى من اللاعبين الثلاثة، ستضع إدارة النادى الباريسى «صلاح» هدفًا لها، لتدعيم الخط الهجومى ومواصلة المنافسة على الألقاب.