الإثنين 30 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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خبير دولى: الولايات المتحدة ترى فى الشباب المصرى قادة المستقبل

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس

أكد خبير العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن العلاقات المصرية الأمريكية راسخة ومستمرة.

وأضاف أن الولايات المتحدة ترى في الشباب المصري قادة المستقبل، وهو ما دفع وزير الخارجية الأمريكي للاجتماع بالشباب في جامعة القاهرة والاستماع لآرائهم حول المستقبل.

وتابع "فارس" أن سكان مصر منهم 60% من الشباب أعمارهم تقل عن 29 سنة.

ولفت إلى أن بلينكن أراد أن يستمع إلي الشباب بنفسه، حول أفكار الغد والمستقبل، خاصة أنه تعرف على خلفيات الشباب حيث يمثلون جميع الفئات العاملة سواء كانوا أطباء ورياضيين وطلاب ومهتمين بالبيئة والتغيرات المناخية، وكيفية المشاركة في المستقبل.

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