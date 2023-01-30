الإثنين 30 يناير 2023
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حوادث

«اتجوزوا بسرعة يا شباب» تغرم مأذونًا 10 آلاف جنيه وحبس سنة

ياسر قرشي
ياسر قرشي

عاقبت محكمة جنح السيدة زينب، الإثنين، بالحبس سنة لـ ياسر قرشي صاحب واقعة "اتجوزوا بسرعة يا شباب"  لتداخله في وظيفة عمومية وإذاعته أخبارًا كاذبة سنة و10 آلاف جنيه غرامة.

كان النائب العام قد أمر بإحالة ياسر قريش إلى المحاكمة الجنائية، لتداخله في وظيفة عمومية وإذاعته أخبارًا كاذبة.

وأمر المستشار النائب العام بإحالة المتهم ياسر قريش إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا-على خلاف الحقيقة- تحريرَ عقود زواج وشهادات طلاق، فضلًا عن نشره بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المأذون الشرعي المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم ياسر قريش والتصرف فيها استقلالًا.

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