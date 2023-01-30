الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كريم السقا: إشادة «بلينكن» بلجنة العفو الرئاسى أمر طبيعى نتيجة الجهود المصرية

كريم السقا عضو لجنة
كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي

علق كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، على تصريحات الإدارة الأمريكية عن عمل لجنة العفو الرئاسي، وترحيب وزير خارية أمريكا أنتوني بلينكن، بأعمالها، قائلًا إنه نتيجة طبيعية، فمصر أجرت العديد من الإصلاحات في ملف حقوق الإنسان.

وأضاف "السقا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بملف حقوق الإنسان، حيث أطلقت استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت "السقا" إلى أن لجنة العفو الرئاسي حريصة على عدم شمول قوائم العفو على من تلوثت أيديهم بالدماء، وهو الأمر الذي يستلزم تدقيقًا كبيرًا مع كل قائمة تُصدرها اللجنة.

لجنة العفو الرئاسي بلينكين خارجية أمريكا حقوق الانسان ارهاب

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